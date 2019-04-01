Новый кроссовер Hyundai Venue сфотографировали без камуфляжа

Так, недавно были опубликованы первые тизеры, в которых раскрыли название и дату премьеры самого маленького представителя SUV марки.

А недавно компания распространила тизерное видео, где показала модель в камуфляже. Однако теперь в сети распространили первый живые фото, в котором продемонстрировали переднюю и заднюю часть автомобиля, а также показали салон.

Внешность кроссовера выполнили в фирменной стилистике, а вот в салоне расположат сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, которая будет работать и со смартфонами.

Также в интерьере использовали мультифункциональный руль, а еще в приборной панели расположили экран. Появились данные, что Hyundai Venue получит турбированный двигатель, пару которому составит семискоростная роботизированная коробка передач.

Также в моторной гамме могут появится дизельные и бензиновые агрегаты объёмом 1,4 литра. Система привода предусмотрена на переднюю ось.

Предварительная стоимость кроссовера, выход которого ожидается в мае, составит 800 тысяч рупий или около 750 тысяч рублей. Премьерный показ новинки состоится в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.