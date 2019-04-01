Китайская компания официально раскрыла название своего нового кроссовера, который получил некоторые дизайнерские решения, выполненные в стилистике Hyundai Santa Fe.
Новый кроссовер Landwind получил название Landwind Glory
01.04.2019 19:54
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Как известно, марка Landwind прославилась в мире автомобилей, как производитель клонов других известных моделей мировых брендов.
Уже в этом месяце на автосалоне в Шанхае будет представлен новый кроссовер марки, который получил название Landwind Glory.
Официальные подробности о новинке в компании по-прежнему не раскрывают.
Однозначно можно сказать, что у этого кроссовера не будет полноприводной системы, при этом одним из двигателей в моторной гамме может оказаться турбированный 163-сильный двигатель, который будет работать с автоматической коробкой передач.
Кроссовер Landwind с дизайном Hyundai Santa Fe появится до конца года
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