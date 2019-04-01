Новый кроссовер Landwind получил название Landwind Glory

Китайская компания официально раскрыла название своего нового кроссовера, который получил некоторые дизайнерские решения, выполненные в стилистике Hyundai Santa Fe.

Как известно, марка Landwind прославилась в мире автомобилей, как производитель клонов других известных моделей мировых брендов.

Уже в этом месяце на автосалоне в Шанхае будет представлен новый кроссовер марки, который получил название Landwind Glory.

Официальные подробности о новинке в компании по-прежнему не раскрывают.

Однозначно можно сказать, что у этого кроссовера не будет полноприводной системы, при этом одним из двигателей в моторной гамме может оказаться турбированный 163-сильный двигатель, который будет работать с автоматической коробкой передач.