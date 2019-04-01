Завод Hyundai в Петербурге увеличил в 1 квартале производство на 4%

Российский завод Hyundai в первом квартале 2019 года выпустил 61 900 машин. Прирост производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 4%.

Как отметили в пресс-службе предприятия, завод сейчас работает в три смены пять дней в неделю, задействовав все производственные мощности. В планах завода в 2019 году выпустить 240 тысяч машин.

На заводе сейчас собирают Hyundai Solaris, семейство KIA Rio и кроссовер Hyundai Creta. В планах компании в 2019 году отправить на экспорт свыше 3 800 автомобилей, а это на 60% больше, чем планировалось в 2018 году.

Напомним, в прошлом году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подписал инвестиционный контракт (СПИК).

В его рамках будет проведана модернизация завода, обновлен модельный ряд и создан Центр разработок и исследований. Также планируется строительство нового завода для производства ДВС и коробок передач.