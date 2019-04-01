Презентация зарядной станции была приурочена к 1 апреля.

Land Rover показала труднодоступный терминал зарядки для Range Rover и Range Rover Sport P400e. В сообщении компании говорится, что терминал зарядки расположился на острове Скай в Шотландии, причем в 24 километрах от ближайшей дороги.

Пополнить запас хода смогут только владельцы Range Rover и Range Rover Sport P400e, причем время зарядки составит 2 часа 45 минут.

Автопроизводитель расположил зарядную станцию таким образом, чтобы путь к ней был не самым легким, а владелец смог испытать возможности машины.

Кроме этого, для водителя и пассажиров в месте зарядной станции откроются живописные виды.