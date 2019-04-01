Презентация зарядной станции была приурочена к 1 апреля.
Land Rover показала труднодоступный терминал зарядки для Range Rover
01.04.2019 19:47
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Land Rover показала труднодоступный терминал зарядки для Range Rover и Range Rover Sport P400e. В сообщении компании говорится, что терминал зарядки расположился на острове Скай в Шотландии, причем в 24 километрах от ближайшей дороги.
Пополнить запас хода смогут только владельцы Range Rover и Range Rover Sport P400e, причем время зарядки составит 2 часа 45 минут.
Автопроизводитель расположил зарядную станцию таким образом, чтобы путь к ней был не самым легким, а владелец смог испытать возможности машины.
Кроме этого, для водителя и пассажиров в месте зарядной станции откроются живописные виды.
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