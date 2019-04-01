13 брендов изменили цены на свои авто в РФ во второй половине марта

В период с 16 по 31 марта цены на свои автомобили, представленные в России, изменили 13 компаний.

Об этом свидетельствуют данные сайта «Цена Авто», специалисты которого ведут мониторинг цен на новые автомобили.

Среди брендов, переписавших стоимость своих авто оказался KIA. В дилерских центрах четыре модели марки прибавили в цене от 5 до 20 тысяч рублей, а среди таковых оказались Picanto, Ceed, Ceed SW и Sorento 2019.

Также в большую сторону пересмотрела цены и премиальная марка Genesis. Теперь ее седаны G70 и G90 в зависимости от комплектации стали предлагаться дороже на 20-115 тысяч рублей.

Также во второй половине марта были и компании, которые снизили стоимость автомобилей. Так, китайская Geely на 70 тыс. рублей снизила стоимость седана Emgrand 7, а также на 150 тыс. рублей подешевел пикап Isuzu D-Max.

С 1 апреля подорожали многие модели марки BMW, а в прошлом месяце цены в большую сторону переписали только на несколько автомобилей.