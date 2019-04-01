Американская марка 1 апреля распространила в сети тизерное изображение, а также короткое сообщение.

Chevrolet тизером анонсировала премьеру двух кроссоверов, которые, как говорится в сообщении, создавались с использованием новых технологий GM для китайского рынка.

Речь идет о кроссоверах Chevrolet Tracker и Trailblazer, презентация которых будет проходить на автосалоне в Шанхае в середине апреля.

Модель Tracker уже появлялась в базе министерства и промышленности Китая и тогда предполагалось, что его представят в марте.

Что касается Trailblazer, то им будет слегка измененный вариант кроссовера Blazer, предлагающийся на американском рынке.