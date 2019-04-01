Американская марка 1 апреля распространила в сети тизерное изображение, а также короткое сообщение.
Chevrolet тизером анонсировала премьеру двух кроссоверов
01.04.2019 10:27
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Chevrolet тизером анонсировала премьеру двух кроссоверов, которые, как говорится в сообщении, создавались с использованием новых технологий GM для китайского рынка.
Речь идет о кроссоверах Chevrolet Tracker и Trailblazer, презентация которых будет проходить на автосалоне в Шанхае в середине апреля.
Модель Tracker уже появлялась в базе министерства и промышленности Китая и тогда предполагалось, что его представят в марте.
Что касается Trailblazer, то им будет слегка измененный вариант кроссовера Blazer, предлагающийся на американском рынке.
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