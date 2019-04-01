Great Wall совместно с Brabus создадут премиальные автомобили

Тюнинг-ателье Brabus и китайская компания Great Wall договорились о сотрудничестве, в рамках которого будет организован выпуск люксовых кроссоверов, а также спецверсий других автомобилей.

Автопроизводитель и тюнинг-ателье уже подписали соответствующий документ, в котором указано, что немецкие специалисты будут помогать китайской компании в разработке кроссоверов бренда Wey.

Также в рамках такого сотрудничества Brabus поможет Great Wall вывести люксовые кроссоверы на европейский рынок.

Первая совместная новинка может дебютировать в ближайшие несколько месяцев и возможно ею станет кроссовер.