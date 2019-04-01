Компания Zotye готовит гибридный кроссовер Zotye Т500

Китайская компания выведет на рынок экономичную модификацию до конца этого года, а пока производитель проводит тестирование модели.

В распоряжении китайских автомобильных изданий оказался шпионский снимок гибридного кроссовера Zotye Т500, а вместе с ним сообщаются и некоторые подробности. Zotye Т500 получит гибридную установку с возможностью подзарядки от обычной розетки.

По предварительным данным, только на одно электротяге автомобиль проедет более 50 км. О мощности силовой установки информации пока нет.

Ожидается, что презентация гибридного Zotye Т500 состоится этой весной, а в продажу он поступит до конца года.