Новый хэтчбек Suzuki Wagon R пользуется отличным спросом

Новое поколение хэтчбека Suzuki Wagon R появилось в продаже на индийском рынке в прошлом месяце и сразу стало пользоваться повышенным спросом.

Как сообщили в компании Suzuki им за 30 дней с момента начала продаж удалось собрать более 15 тысяч заказов на автомобиль.

Производитель отмечает, что спрос на модель только растет и руководство марки довольно продажами.

Стоит отметить, что предыдущее поколение хэтчбека также пользовалось отличным спросом, но в пошлом году продажи стали падать, однако выход нового поколения все изменил и Suzuki Wagon R снова стал популярен в Индии.

Этот хэтчбек создавали на платформе Heartect. В отличие от предшественника автомобиль получил увеличенные габариты, а также измененную линейку двигателей.

В моторной гамме доступен литровый 68-сильный двигатель и 1,2-литровый 83-сильный агрегат.

Среди трансмиссий доступна 5-ступенчатая механика или роботизированная КП. Стоимость Suzuki Wagon R составляет 419 тысяч рупий или 390 тысяч рублей.