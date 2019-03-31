Ford прекратит производство минивэнов C-Max и Grand C-Max уже в июне

Ford еще в прошлом году заявлял, что в 2019 году с производства снимет C-Max и Grand C-Max, но теперь стало известно, когда это произойдет.

Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.

Разработка нового поколения этих моделей не велась, и как заявили в компании прекращение выпуска машин совпадает с прекращением жизненного цикла моделей.

Освободившиеся мощности немецкого предприятия направят на выпуск новых моделей Focus в версиях моделей Wagon, Active и ST.

Напомним, Ford объявил о реструктуризации бизнеса в Европе еще в 2018 году, еще тогда предполагалось, что компания сократит модельный ряд.

Но если в ЕС компания просто прекращает выпускать некоторые модели, то в России она закрывает заводы и полностью покидает рынок. В продаже останутся только успешные коммерческие модели.

На домашнем рынке Ford тоже пересмотрела свою работу и сосредоточилась исключительно на выпуске пикапов, кроссоверов, внедорожников и спортивных автомобилей.