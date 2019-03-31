Toyota в России за январь-февраль 2019 года реализовала новых автомобилей на сумму 26,6 млрд рублей. Такие данные приводит «Автостат Инфо» со ссылкой на собственное исследование.
Россияне в 2019 году потратили на покупку машин Toyota 27 млрд рублей
31.03.2019 19:54
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Наибольшую выручку японской компании принес седан Toyota Camry. Таких машин дилерские центры реализовали 4192 ед., а с их продаж была получена выручка 7,65 млрд рублей.
Второе место по доходности у кроссовера Toyota RAV4. Дилеры марки в России с 3600 проданных автомобилей получили за отчетный период 6,61 млрд рублей.
С продаж внедорожников Toyota Land Cruiser компания получила выручки 5,73 млрд рублей, а с Land Cruiser 200 выручили 3,8 млрд рублей.
Еще 1,4 млрд рублей заработал автопроизводитель с реализации Toyota Fortuner. Если рассматривать отдельно февраль, то выручка Toyota в России составила 13 млрд рублей.
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