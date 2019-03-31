Россияне в 2019 году потратили на покупку машин Toyota 27 млрд рублей

Toyota в России за январь-февраль 2019 года реализовала новых автомобилей на сумму 26,6 млрд рублей. Такие данные приводит «Автостат Инфо» со ссылкой на собственное исследование.

Наибольшую выручку японской компании принес седан Toyota Camry. Таких машин дилерские центры реализовали 4192 ед., а с их продаж была получена выручка 7,65 млрд рублей.

Второе место по доходности у кроссовера Toyota RAV4. Дилеры марки в России с 3600 проданных автомобилей получили за отчетный период 6,61 млрд рублей.

С продаж внедорожников Toyota Land Cruiser компания получила выручки 5,73 млрд рублей, а с Land Cruiser 200 выручили 3,8 млрд рублей.

Еще 1,4 млрд рублей заработал автопроизводитель с реализации Toyota Fortuner. Если рассматривать отдельно февраль, то выручка Toyota в России составила 13 млрд рублей.