На авторынке России сегмент D впервые обошел сегмент С

На авторынке основные продажи занимают два сегмента — SUV и B, причем популярность данных сегментов сохраняется уже длительное время. При этом в феврале третье место занял D сегмент, сместив тем самым С-сегмент.

В феврале в России было продано 7,3 тыс. ед. машин D сегмента. В сравнении с прошлым годом это на 26,8% больше.

Продажи С-класса в феврале сократились на 14,4% до 7,1 тыс. ед. Аналитики отметили, что С-сегмент впервые вышел из «тройки», при этом в 2012 году в России он был самым популярным.

Специалисты отметили, что падение спроса на сегмент С связан с появлением в стране бюджетных седанов и кроссоверов, а также со снижением уровня жизни россиян.