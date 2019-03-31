Компания Renault в феврале реализовала 8 499 автомобилей в России

Продажи автомобилей марки в сравнении с февралем прошлого года сократились на четверть, о чем говорится в данных «Автостата».

По данным аналитиков, Renault в феврале реализовала 8 499 автомобилей в России, тогда как за два месяца результат составили 16 298 машин, что на 15% хуже.

Доля компании на рынке составила семь процентов. Самой востребованной моделью бренда в нашей стране остается кроссовер Duster.

Его объёмы продаж в феврале составили 2 394 ед., что на 35% меньше. Второй результат показал седан Logan, который был продан в количестве 2 307 штук, а это меньше на 3%.

Третьими по продажам среди автомобилей Renault стал кроссовер Kaptur, который также продемонстрировал отрицательную динамику продаж – 1938 ед., -27%.