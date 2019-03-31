Китайская компания Dongfeng вывела на рынок свою новую модель кроссовера, получившую название Dongfeng Fengxing T5L.

По сути новинка является увеличенной версией кроссовера Dongfeng Fengxing T5. Последний появился на рынке осенью прошлого года.

Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже по цене от 89 900 юаней или около 876 тыс. рублей. За топовый вариант дилеры попросят уже 123 000 юаней или 1,2 млн рублей.

Семиместная новинка получила такие габариты: 4780/1872/1760 мм. Размер колесной базы составляет 2 720 мм. Линейка двигателей кроссовера представлена тремя двигателями.

Среди них 1,5-литровый 150-сильный, 1,8-литровый 165-сильный агрегат и новый двигатель объёмом 1,6 литра, который выдает 204 л.с. мощности. Среди трансмиссий доступна шестискоростная механика или семиступенчатый робот.