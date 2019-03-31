Китайская компания Dongfeng вывела на рынок свою новую модель кроссовера, получившую название Dongfeng Fengxing T5L.
Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже
31.03.2019 17:39
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По сути новинка является увеличенной версией кроссовера Dongfeng Fengxing T5. Последний появился на рынке осенью прошлого года.
Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже по цене от 89 900 юаней или около 876 тыс. рублей. За топовый вариант дилеры попросят уже 123 000 юаней или 1,2 млн рублей.
Семиместная новинка получила такие габариты: 4780/1872/1760 мм. Размер колесной базы составляет 2 720 мм. Линейка двигателей кроссовера представлена тремя двигателями.
Среди них 1,5-литровый 150-сильный, 1,8-литровый 165-сильный агрегат и новый двигатель объёмом 1,6 литра, который выдает 204 л.с. мощности. Среди трансмиссий доступна шестискоростная механика или семиступенчатый робот.
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