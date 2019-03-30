Недавно марка Lotus анонсировала новую модель и упоминала о смене поколений других автомобилей.
Электрический гиперкар Lotus представят в следующем месяце
30.03.2019 23:36
26 0
При этом недавно представители компании сообщили, что уже в апреле проведут презентацию нового гиперкара, который будет оснащен полностью электрической силовой установкой.
Электрический гиперкар Lotus, который представят в следующем месяце, сейчас носит кодовое название Omega. Этот автомобиль будет двухдверным и получит полный привод.
Силовая установка, разработкой которой занимается Williams Advanced Engineering, получит несколько электродвигателей.
Предполагаемая мощность гиперкара составит около 2000 лошадиных сил. Сама новинка составит конкуренцию таким моделям как Rimac C_Two и Pininfarina Battista. Запас хода гиперкара будет около 400 км.
Комментарииcomments powered by HyperComments