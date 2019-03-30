Сейчас автомобильная компания поставляет свои кроссоверы из Китая, хотя ранее некоторые модели выпускали на черкесском заводе Derways, но сотрудничество было прекращено.

При этом китайская компания продолжает рассматривать возможность выпуска своих автомобилей на российском предприятии.

Одним из таких заводов может оказаться «Автотор» в Калининграде, к тому же ранее уже появлялись слухи об этом.

Но теперь точно известно, что Chery может начать выпуск кроссоверов на заводе «Автотор», так как упоминание об этом предприятии появилось в базе Росстандарта, где компания получила ОТТС сразу на несколько моделей.

В документе указаны кроссоверы Chery Tiggo 4, Tiggo 5, а также версии Tiggo 5T и Tiggo 5S и кроссовер Tiggo 7 и его версия Tiggo 7S.

Выдан ОТТС был в начале месяца и действителен будет еще три года. По некоторым данным, Автотор уже осуществляет опытную сборку автомобилей.