Удешевленный Kia Sportage пользуется отличным спросом в Китае

В компании рассказали, что модель снова оказалась лидером по продажам среди других автомобилей марки, представленных в Китае и продолжает наращивать популярность.

Отдельно отмечается, что спрос на удешевленный Kia Sportage продолжает увеличиваться и уже автомобиль смог обойти своих конкурентов в лице Nissan X-Trail и Honda CR-V.

За 10 месяцев с момента выхода на рынок в КНР было реализовано более 107 тыс. экземпляров модели, а это отличный показатель, учитывая громадную конкуренцию на этот рынке.

Бюджетная версия предлагается по цене от 119 900 юаней или 1,17 млн рублей.

Стоит отметить, что бюджетный KIA Sportage отличается от глобальной версии, в том числе и той, что продается в России. Недавно на рынок вышла его версия с турбированным двигателем.