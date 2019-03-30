В России насчитали более 14,5 млн автомобилей С-сегмента

Специалисты «АвтостатИнфо» опубликовали результаты исследования, благодаря которому стало известно, что в автопарке России насчитывается более 14,5 млн автомобилей С-сегмента.

В частности говорится о показателе 14,54 млн таких авто по состоянию на начало этого года. 7,5 млн машин из общего показателя приходится на модели Лада.

Вторыми по популярности в автопарке оказались иномарки «Тойота», которых числится существенном меньше, чем российских моделей – 824,4 тыс. ед.

Третье место по объёму автопарка оказалось за моделями бренда «Форд» — 810,5 тыс. шт. Автомобили Nissan (544, 8 тыс. ед.) и Chevrolet (501,1 тыс. ед) оказались в первой пятерке самых распространенных.

Среди моделей лидерами стали:

LADA 2107 (1,73 млн ед.).

LADA 2109 (1,52 млн ед.)

LADA 2106 (1,43 млн ед.)

Ford Focus (783,3 тыс. ед.),

LADA 2105 (691 тыс. ед.).