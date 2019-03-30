Компания BMW готовит новый электромобиль BMW i2

В немецкой компании уже ведут разработку нового электрокара, некоторые подробности о котором недавно рассекретил представитель марки.

Руководитель отдела BMW по развитию Клаус Фролих рассказал, что началась работа по реализации проекта, предусматривающего выпуск модели электрокара с индексом i2.

Этот автомобиль выйдет на рынок в 2024 году и планируется, что он станет самым доступным электромобилем в линейке компании.

При этом габариты BMW i2 окажутся сопоставимы с BMW i3, впрочем с этим автомобилем и будет унифицирована новинка. Больше подробностей о проекте пока не приводят.