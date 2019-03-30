Составлен топ-5 самых быстрых автомобилей Lada в 2019 году

В модельном ряду марки Lada за последние годы появилось немало новинок, включая обновленное семейство Гранты и автомобили нового поколения – Лада Веста.

Соответственно и динамические характеристики новинок оказались иными в сравнении со старыми моделями.

Эксперты проанализировали официальные динамические характеристики модельного ряда Lada и составили список, в который вошли пять самых быстрых из предлагающихся Lada. Ожидаемо возглавил этот рейтинг седан Vesta Sport, который разгоняется до сотни за 6,9 секунды.

К слову эта модель еще и носит звание самой дорогой Лады. Обычный седан Веста расположился на втором месте с временем разгона до «первой сотни» 10,2 секунды.

В тройке лидеров оказался Lada XRay – 10,4 секунды до 100 км/ч. Также в ТОПе на четвертой и пятой строчке оказались Lada Vesta Cross и Lada Granta с одинаковым временем ускорения до первой сотни – 10,4 сек.

Источник: Gazetadaily.ru.