В модельном ряду марки Lada за последние годы появилось немало новинок, включая обновленное семейство Гранты и автомобили нового поколения – Лада Веста.
Составлен топ-5 самых быстрых автомобилей Lada в 2019 году
Соответственно и динамические характеристики новинок оказались иными в сравнении со старыми моделями.
Эксперты проанализировали официальные динамические характеристики модельного ряда Lada и составили список, в который вошли пять самых быстрых из предлагающихся Lada. Ожидаемо возглавил этот рейтинг седан Vesta Sport, который разгоняется до сотни за 6,9 секунды.
К слову эта модель еще и носит звание самой дорогой Лады. Обычный седан Веста расположился на втором месте с временем разгона до «первой сотни» 10,2 секунды.
В тройке лидеров оказался Lada XRay – 10,4 секунды до 100 км/ч. Также в ТОПе на четвертой и пятой строчке оказались Lada Vesta Cross и Lada Granta с одинаковым временем ускорения до первой сотни – 10,4 сек.
Источник: Gazetadaily.ru.