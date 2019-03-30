Составлен топ-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России

Как отметили в агентстве, объединили эти модели в связи с тем, что сегмент лифтбеков не большой, а сами автомобили ближе к хэтчбека, чем к седанам.

Так, в прошлом году лифтбеков и хэтчбеков было реализовано на рынке в количестве 246,3 тыс. экземпляров, что на 18% больше.

Чаще всего россияне выбирали KIA Rio X-Line, который и возглавил составленный топ-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России с результатом 40,7 тыс. проданных штук, что в 2,2 раза больше.

На втором месте оказались хэтчбеки и лифтбеки LADA Granta с результатом 37,4 тыс. реализованных единиц, что превышает результат 2017 года на 11%. Skoda Rapid стал третьим.

Его объёмы продаж составили за прошлый год 35,1 тыс. ед., а это на 19% больше. В первой пятерке оказался LADA XRAY и Renault Sandero с показателями 34,8 и 31,6 тыс. реализованных авто. Следующими в ТОПе оказались такие модели: