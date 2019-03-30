Названы самые устойчивые к коррозии автомобили «АвтоВАЗа»

Автомобильные эксперты DRIVENN.RU на основании анализа отзывов об автомобилях «АвтоВАЗа» решили подготовить список моделей российской компании, которые меньше других подвержены коррозии.

В результате специалисты смогли назвать только несколько самых устойчивых к коррозии автомобиля «АвтоВАЗа» и одним из них оказалась «Копейка», выпускаемая еще во времена СССР. При этом негативные отзывы были о ВАЗ-2105, в котором коррозия появлялась очень быстро.

Сравнивая эту модель с нынешним LADA 4×4, в DRIVENN.RU отметили, что в последнем улучшилась ситуация с окраской и антикоррозийной обработкой.

Следующим в списке оказались ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, причем в зависимости от года выпуска машин их устойчивость к коррозии оказалась разной. Неплохими оказались в плане стойкости к коррозии модели, сошедшие с конвейера до 1990 года.

После чего ситуация ухудшилась и изменилась только в 2004 году, когда популярные модели ВАЗ 2113, 2114 и 2115 хоть и имели проблемы с коррозией, тем не менее это решалось дополнительно обработкой.

Упомянули эксперты и автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112, у которых оказались проблемы с появлением ржавчины даже больше, чем у предыдущих моделей.

При этом больше всего жалоб было именно на «десятку», проблемы которой унаследовала и LADA Priora, тем не менее она имела популярностью.

Отдельно отметили в данном рейтинге Ладу Гранту, которая оказалась не только самой доступной в модельной линейке, но еще ее не получится назвать склонной к коррозии.

Несмотря на то, что жалоб от владельцев на Гранту очень много, в списке не присутствует ни одного связанного с появлением ржавчины, если имеется должный ход за машиной, отмечают эксперты.