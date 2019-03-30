Уже известно, что Ford покинет рынок легковых автомобилей и закроет два своих завода в России из трех.
Компания Ford Sollers продаст свои автозаводы в России
30.03.2019 17:26
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На рынке компания будет представлена обновленным СП и коммерческими автомобилями.
Недавно появилось сообщение, что российские автозаводы Ford может купить Hyundai, а также предприятиями заинтересовались и другие автокомпании.
Теперь стало известно, что компания Ford Sollers действительно продаст свои автозаводы в России и более того коммерческие переговоры по их продаже стимулирует правительство.
Источник: Gazetadaily.ru.
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