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Компания Ford Sollers продаст свои автозаводы в России

Новости
30.03.2019 17:26
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Уже известно, что Ford покинет рынок легковых автомобилей и закроет два своих завода в России из трех.

На рынке компания будет представлена обновленным СП и коммерческими автомобилями.

Недавно появилось сообщение, что российские автозаводы Ford может купить Hyundai, а также предприятиями заинтересовались и другие автокомпании.

Теперь стало известно, что компания Ford Sollers действительно продаст свои автозаводы в России и более того коммерческие переговоры по их продаже стимулирует правительство.

Источник: Gazetadaily.ru. 

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