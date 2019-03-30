Техника «Тонар»

Завод «Тонар» – один из крупнейших российских производителей автотехники. Продукция этого предприятия пользуется широкой популярностью среди потребителей в самых разных областях. Ведь перевозка грузов актуальное направление для всех отраслей экономики.

Основные виды техники «Тонар»

Завод «Тонар» является универсальным предприятием. Его специалисты осуществляют полный технологический цикл производства, включающий в себя разработку проектов, выпуск комплектующих техники и их дальнейшую сборку, продажу готовой продукции и ее последующее сервисное обслуживание. В настоящее время завод «Тонар» выпускает свыше ста видов продукции, включая следующие:

Грузовой специализированный транспорт.

Изотермические полуприцепы (включая специализированные и рефрижераторные).

Ломовозы.

Магистральные прицепы.

Тралы-тяжеловозы.

Самосвалы с загрузкой сбоку и сзади.

Полуприцепы со сдвижными полами.

Контейнеровозы.

Сельскохозяйственную технику (для перевозки скота, картофеля, птицы, рыбы, зерна, прицепы для тракторов).

Бортовые полуприцепы.

Сортиментовозы.

Карьерные самосвалы.

Тентовые полуприцепы.

Запасные части и комплектующие. Заказать оригинальные детали к технике «Тонар» можно на сайте.

Одно-, двух-, трехосные подкатные тележки агрегаты с рессорной и пневматической подвеской, а также без нее.

Выпущенные заводом «Тонар» машины в полной мере отвечают стандартам ЕЭК ООН.

Главные преимущества техники «Тонар»

Специалисты завода «Тонар» постоянно модернизируют выпускаемые модели техники с учетов пожеланий и замечаний, высказанных покупателями. В числе важнейших преимуществ, присущих технике «Тонар», специалисты выделяют следующие особенности:

высочайшая выносливость – автотехника проходит испытания в российских климатических условиях;

надежность и высокое качество;

доступная стоимость;

возможность технического обслуживания в обширной сети сервисных центров, выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт;

трехлетний срок гарантии;

высокая ремонтопригодность;

выпуск техники по индивидуальным заказам.

Таким образом, при разработке техники «Тонар» в полной мере учитываются особенности ее эксплуатации в российских дорожных и климатических условиях. Соотношение стоимость/качество обеспечивает возможность с успехом конкурировать с зарубежными изготовителями аналогичной техники.