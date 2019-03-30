Техника «Тонар»
Завод «Тонар» – один из крупнейших российских производителей автотехники. Продукция этого предприятия пользуется широкой популярностью среди потребителей в самых разных областях. Ведь перевозка грузов актуальное направление для всех отраслей экономики.
Основные виды техники «Тонар»
Завод «Тонар» является универсальным предприятием. Его специалисты осуществляют полный технологический цикл производства, включающий в себя разработку проектов, выпуск комплектующих техники и их дальнейшую сборку, продажу готовой продукции и ее последующее сервисное обслуживание. В настоящее время завод «Тонар» выпускает свыше ста видов продукции, включая следующие:
- Грузовой специализированный транспорт.
- Изотермические полуприцепы (включая специализированные и рефрижераторные).
- Ломовозы.
- Магистральные прицепы.
- Тралы-тяжеловозы.
- Самосвалы с загрузкой сбоку и сзади.
- Полуприцепы со сдвижными полами.
- Контейнеровозы.
- Сельскохозяйственную технику (для перевозки скота, картофеля, птицы, рыбы, зерна, прицепы для тракторов).
- Бортовые полуприцепы.
- Сортиментовозы.
- Карьерные самосвалы.
- Тентовые полуприцепы.
- Запасные части и комплектующие. Заказать оригинальные детали к технике «Тонар» можно на сайте.
- Одно-, двух-, трехосные подкатные тележки агрегаты с рессорной и пневматической подвеской, а также без нее.
Выпущенные заводом «Тонар» машины в полной мере отвечают стандартам ЕЭК ООН.
Главные преимущества техники «Тонар»
Специалисты завода «Тонар» постоянно модернизируют выпускаемые модели техники с учетов пожеланий и замечаний, высказанных покупателями. В числе важнейших преимуществ, присущих технике «Тонар», специалисты выделяют следующие особенности:
- высочайшая выносливость – автотехника проходит испытания в российских климатических условиях;
- надежность и высокое качество;
- доступная стоимость;
- возможность технического обслуживания в обширной сети сервисных центров, выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт;
- трехлетний срок гарантии;
- высокая ремонтопригодность;
- выпуск техники по индивидуальным заказам.
Таким образом, при разработке техники «Тонар» в полной мере учитываются особенности ее эксплуатации в российских дорожных и климатических условиях. Соотношение стоимость/качество обеспечивает возможность с успехом конкурировать с зарубежными изготовителями аналогичной техники.