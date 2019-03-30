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Техника «Тонар»

Авто советы
30.03.2019 15:03
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Завод «Тонар» – один из крупнейших российских производителей автотехники. Продукция этого предприятия пользуется широкой популярностью среди потребителей в самых разных областях. Ведь перевозка грузов актуальное направление для всех отраслей экономики.

Основные виды техники «Тонар»

Завод «Тонар» является универсальным предприятием. Его специалисты осуществляют полный технологический цикл производства, включающий в себя разработку проектов, выпуск комплектующих техники и их дальнейшую сборку, продажу готовой продукции и ее последующее сервисное обслуживание. В настоящее время завод «Тонар» выпускает свыше ста видов продукции, включая следующие:

  • Грузовой специализированный транспорт.
  • Изотермические полуприцепы (включая специализированные и рефрижераторные).
  • Ломовозы.
  • Магистральные прицепы.
  • Тралы-тяжеловозы.
  • Самосвалы с загрузкой сбоку и сзади.
  • Полуприцепы со сдвижными полами.
  • Контейнеровозы.
  • Сельскохозяйственную технику (для перевозки скота, картофеля, птицы, рыбы, зерна, прицепы для тракторов).
  • Бортовые полуприцепы.
  • Сортиментовозы.
  • Карьерные самосвалы.
  • Тентовые полуприцепы.
  • Запасные части и комплектующие. Заказать оригинальные детали к технике «Тонар» можно на сайте.
  • Одно-, двух-, трехосные подкатные тележки агрегаты с рессорной и пневматической подвеской, а также без нее.

Выпущенные заводом «Тонар» машины в полной мере отвечают стандартам ЕЭК ООН.

Главные преимущества техники «Тонар»

Специалисты завода «Тонар» постоянно модернизируют выпускаемые модели техники с учетов пожеланий и замечаний, высказанных покупателями. В числе важнейших преимуществ, присущих технике «Тонар», специалисты выделяют следующие особенности:

  • высочайшая выносливость – автотехника проходит испытания в российских климатических условиях;
  • надежность и высокое качество;
  • доступная стоимость;
  • возможность технического обслуживания в обширной сети сервисных центров, выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт;
  • трехлетний срок гарантии;
  • высокая ремонтопригодность;
  • выпуск техники по индивидуальным заказам.

Таким образом, при разработке техники «Тонар» в полной мере учитываются особенности ее эксплуатации в российских дорожных и климатических условиях. Соотношение стоимость/качество обеспечивает возможность с успехом конкурировать с зарубежными изготовителями аналогичной техники.

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