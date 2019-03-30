Что если не видно сплошной линии на дороге — можно ли совершать обгон?

В зимнее время года разметки на дороге могут прятаться под слоем снега и грязи, в весеннее — просто стерты. Как же определить, присутствует ли разметка и, соответственно уточнить, можно ли обгонять? Как поступить, когда инспекторы ГИБДД обвиняют в выезде на встречную полосу по той причине, что водитель не увидел разметки?

В первую очередь стоит иметь в виду, что если произойдет авария, связанная с движением по встречной полосе дороги, последствия, скорее всего, окажутся тяжелыми. По этой причине, выезжая на встречное направление, требуется принимать во внимание не только разметку, но и наличие других факторов, к которым относится предел видимости направления передвижения, длительность расстояния к другим транспортным средствам, качество покрытия дороги и другое.

Вместе с видимостью разметки для водителя, наличие вышеперечисленных факторов имеет влияние на результаты споров в случае дорожно-транспортных происшествий, которые возникли в результате выезда и движения по встречной полосе.

Принимая во внимание присутствие причин объективного и субъективного характера, когда рассмотреть расположение линии разметки, что делит потоки транспорта в противоположном направлении, не представляется возможным, необходимо по факту понимать, что пересекать ее запрещается. По этой причине водитель, пересекающий разметку, считается нарушителем, что естественно повлечет за собой неприятные последствия. В лучшем случае есть большая вероятность получения штрафа.

Вдобавок требуется помнить, что вне зависимости от присутствия разметочной полосы и ее видимости, соответственно пункту 9. 2 в Правилах дорожного движения на дорогах, имеющих двухстороннее движение, при наличии более 4-х полос, езда с целью объезда или обгона по полосе, предназначенной для движения по встречной, категорически запрещается.

Если водитель не заметил разметку в связи с тем, что она стерта или не видна, то с большой долей вероятности потребуется отстаивать свою правоту в диалоге с инспектором ГИБДД. Необходимо взять телефон и сфотографировать линию разметки под разным ракурсом и с разного расстояния, предварительно предупредив инспектора. Дополнительно записать видео, на котором должен присутствовать автомобиль водителя и инспектора.

Дело в том, что сотрудники ГИБДД обязаны следить за тем, чтобы разметка была видна. В противном случае это чревато дисциплинарным взысканием за невыполнение служебного долга, поскольку основная задача дорожной инспекции заключается в обеспечении безопасности передвижения в пределах дорог.

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