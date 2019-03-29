Реставрация автомобиля пескоструем

Однако, как и любая сложная техника, авто требует тщательного ухода и регулярного техосмотра на предмет выявления различных проблем. Только таким образом можно заранее заметить возможную поломку и предотвратить её, чтобы избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Наиболее частой проблемой является повреждение лакокрасочного покрытия. Несмотря на свою декоративную функцию, краска также надёжно защищает металл от воздействия внешних факторов, тем самым предотвращая коррозию. Однако со временем мелкие царапины становятся всё больше, появляются сколы и трещины, которые способствуют появлению пятен ржавчины. Они, в свою очередь, не только портят внешний вид авто, но и быстро приводят его в негодность.

Та же проблема сохраняется и с ходовой частью. Труднодоступные места чаще всего страдают от ржавчины, поскольку заметить её признаки не так просто. Однако хорошей профилактикой станет пескоструй — он избавит днище автомобиля и его кузов от любых загрязнений, позволит снять старую краску и подготовить поверхность перед нанесением новой.

Преимущества бластинга автомобиля

Пескоструйка представляет собой метод физической очистки при помощи абразивных материалов. Смешиваясь с воздухом, они подаются под высоким давлением, тем самым эффективно снимая любые загрязнения вместе с микроскопическим слоем поверхности. Стоит отметить преимущества такого метода в сравнении с традиционными:

универсальность. Бластинг песком позволяет выровнять металлическую поверхность, сглаживая на ней небольшие выступы. Он также снимает слой ржавчины вне зависимости от его площади, предотвращая дальнейшую коррозию. Однако стоит помнить, что при глубоком поражении пескоструйка не поможет — понадобятся более основательные реставрационные работы или полная замена детали;

эффективность. Выполняя покрасочные работы, поверхность также предварительно зачищают абразивом. Маленькие частички удаляют старую краску, обезжиривают и оставляют на металле шероховатость, которая, в свою очередь, увеличивает адгезию. Лучшее сцепление с лакокрасочным покрытием значительно продлевает его долговечность, а также помогает нанести равномерный слой защиты;

удобство. Для использования абразивоструйной очистки вам понадобится специализированный аппарат. Его сопло-пистолет формирует мощную струю, которая прекрасно очищает труднодоступные места — дно, вал и тормозные колодки. Высокая скорость работы также сэкономит силы, и чистка, которая заняла бы несколько часов, будет выполнена в разы быстрее.

Разновидности

Бластинг значительно отличается в зависимости от используемого абразива. Чаще всего в качестве материала выступает кварцевый песок — наиболее дешёвый и универсальный выбор, который подходит для различных работ за счёт разнообразия фракций. Его аналогами выступает купершлак и никельшлак, которые подходят для деликатных поверхностей, а также стальная, чугунная и стеклянная дробь, которую можно использовать повторно после очистки.

Также существует мягкий сода-бластинг — он не повреждает субстрат, поскольку прочность частичек соды ниже, и служит исключительно для очистки грязевых наслоений. Он сохраняет все достоинства обычного пескоструя, но при этом производит в разы меньше пыли и более безопасен для работы. Его разновидностью служит криогенный бластинг при помощи мелких ледяных кристаллов.

Производить очистку песком можно и самостоятельно, однако это потребует покупки специального аппарата и абразивов, а при неловком движении можно повредить свою машину. Лучшим выбором будет доверить работу профессионалам — на их стороне не только внушительный опыт, но и профессиональное оборудование. Ознакомиться с приблизительной стоимостью подобных работ можно на сайте https://pisok.ru/.