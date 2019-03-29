В России назвали самые дорогие в эксплуатации иномарки

В рейтинге оказалось пять автомобилей, а создавали его эксперты сервиса “Юла. Авто”, который провел анализ стоимости иномарок по итогам 2018 года.

При расчете стоимости владения иномарок учитывались расхода на ОСАГО, топлива, госпошлины, транспортный налог и другое.

В результате оказалось, что больше всех на обслуживание своего автомобиля тратят владельцы BMW X6 M. Этот автомобиль имеет достаточно прожорливый 575-сильный двигатель. Согласно подсчетам, владельцы тратят в год в среднем 222 700 рублей.

На второй строчке самых дорогих в эксплуатации автомобилей оказался Hummer H2 – 211 900 рублей. Эта машина оборудована 6,2-литровым двигателем, который в отличие от модели выдает от 315 до 409 лошадиных сил мощности.

На третьей строчке располагается Cadillac Escalade, владение которым обходится автомобилистам в среднем в 203 100 рублей.

Этот автомобиль приводится в движение восьмицилиндровым 6,2-литровым агрегатом. Ну и замыкают ТОП-5 модели Infiniti QX80 и Mercedes-Benz G-Class с показателями 201 100 и 194 500 рублей в год.