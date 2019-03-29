Следующий Honda Jazz будет только гибридным

Результаты продаж гибридного кроссовера CR-V подтолкнули компанию на создание хэтчбека Honda Jazz в новом поколении только с гибридной силовой установкой.

Как рассказали представители марки в интервью с европейскими журналистами, они довольны продажами гибридного кроссовера CR-V и уверены в успехе гибридного Honda Jazz.

Гибридный хэтчбек четвертой генерации уже был замечен на тестировании, а его презентация состоится уже в октябре на мотор-шоу в Токио. Внешне модель будет узнаваемой, хотя и получит немало изменений.

Также существенные изменения претерпит и салон хэтчбека, а силовая установка будет представлена обычным ДВС и двумя электромоторами.

Стоит отметить, что в планах компании до 2022 года выпустить еще и гибридный Civic, а также полностью новы электромобиль, который создадут на базе концепта e Prototype.