Компания Hyundai доработала «заряженный» хот-хэтч Veloster N

Hyundai доработала свой «заряженный» хэтчбек Veloster N, внеся в эту машину 45 изменений, только обо всех доработках расскажут на автосалоне в Сеуле.

На мотор-шоу привезут концептуальную версию хот-хэтча, в которой уже будут новые кованые колесные диски, усовершенствованная тормозная система, новая подвеска и спортивные покрышки.

Также в концепте применили новый аэродинамический обвес, причем его решили сделать из карбона.

Из прочного премиального материала сделан передний сплиттер, задний спойлер, диффузор и боковые «юбки». Из карбона также сделали капот и бампера, а в итоге это уменьшило массу машины на 30 кг.

Мотор в новом концепте Hyundai Veloster N дорабатывать не стали и под капотом по-прежнему установлен четырехцилиндровый 2,0-литровый турбомотор обеспечивающий максимальную отдачу 275 л.с. и 378 Нм крутящего момента.

О серийной версии доработанного Veloster N пока не сообщают, но по слухам она будет показана до конца 2019 года.