Автомобили в странах ЕС оснастят алкотестерами

В Евросоюзе все новые автомобили с 2022 года будут оснащаться алкотестером. Новые поправки в нормах безопасности уже утвердили в Еврокомиссии, а теперь их должны рассмотреть и одобрить в Европарламенте и Совете ЕС.

Если все инстанции одобрят новые поправки, то с 2022 года на всех автомобилях, которые будут продаваться на территории ЕС, в обязательном порядке должны устанавливать алкотестеры с системой блокировки двигателя.

Такое оборудование должно быть установлен на легковых автомобилях, автобусах и грузовиках.

Помимо этого, в машины будут устанавливать «черный ящик» и систему контроля сонливости водителя.

Причем легковые машины в обязательном порядке должны быть оснащены системой экстренного торможения, определения пешеходов и системой контроля за рядностью движения.

На грузовиках и автобусах будут устанавливать радары обнаружения пешеходов рядом с машиной.

Такая система должна снизить количество «слепых зон» вокруг транспортного средства.