Рейтинг основан на результатах краш-тестов ARCAP, проведенных в России экспертами «Авторевю».

Так, был составлен ТОП-10 самых безопасных автомобилей на российском рынке, который возглавил седан Hyundai Solaris, причем самым безопасным признан автомобиль, выпущенный в 2017 году.

Этот седан заработал по результатам краш-тестов 16 баллов.

С небольшим отставанием от лидера на втором месте располагается кроссовер Hyundai Creta 2018 года выпуска с результатом 15,6 балла.

Третьей наиболее безопасной моделью оказалась отечественная Лада Веста 2016 года выпуска. Ее результат – 15,1 балла.

Четвертое и пятое место оказалось за Volkswagen Polo 2010 года и LADA Vesta SW Cross 2018, результаты которых в краш-тестах составили 14,3 и 11,7 балла соответственно.

В десятке самых безопасных автомобилей на российском рынке расположились следующие модели: Ford Focus 2003 (11,6 балла), Daewoo Matiz 2003 и Renault LOGAN 2005 с показателем по 11,0 балла, а также Renault Symbol 2002 и Лада Гранта Люкс 2015. Последние набрали 10,9 и 10,7 балла.