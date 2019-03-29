Mitsubishi Outlander 2019: авто, достойное внимания

Mitsubishi – легендарный японский концерн, который уже многие десятилетия радует своих поклонников по всему миру шикарными автомобилями. Именно с конвейера этого производителя вышла масса культовых моделей, которые стали популярными в народе и стабильно вызывают спрос у всех категорий населения. Ярким примером может послужить линейка моделей Outlander 2019. Данный внедорожник впервые увидел мир в 2001 году и с тех пор претерпел много доработок и изменений. И вот сейчас, в 2019 году появилась очередная его версия – еще более мощная, совершенная и привлекательная внешне!

Внедорожники традиционно пользуются в нашей стране большим спросом, именно поэтому можно быть уверенным, что продажа митсубиси аутлендер будет вестись очень динамично. Люди ценят габариты и мощь, ведь именно эти параметры могут многое сказать о владельце автомобиля. Также подобные требования выставляет и сама местность нашего проживания – многие дороги, особенно в пригороде, чуть ли не грунтовые, и нужна мощь под капотом, чтобы добраться до родной дачи загородом.

Основные особенности outlander 2019-го года

Mitsubishi Outlander продолжает занимать позиции одного из самых желанных публикой вариантов внедорожников. Это авто, наравне с такими культовыми моделями, как Паджеро, пользуется спросом у покупателей по следующим причинам:

Оригинальный внешний вид, который мгновенно можно узнать даже в большом потоке машин. Если Вы путешествуете по делам на Outlander, то можно быть совершенно уверенным в том, что со стороны это авто будет заметно и привлекательно. Суровые черты спорткара, большие габариты, приятный гул мощного двигателя – все это внушает уважение и интерес, как других водителей, так и пешеходов;

Мощная начинка. Данный внедорожник полностью оправдывает свой статус. Чего стоит лишь дизельный движок объемом на 2,2 литра! Колеса большого диаметра, а также другие надежные элементы ходовой части, не подведут даже в самой сложной ситуации на дороге и помогут пройти через отечественное бездорожье легко;

Отличный салон на 5 мест, где каждый пассажир окружен максимальным комфортом и замечательными возможностями: бортовой компьютер, кондиционер и прочие блага цивилизации сделают долгую дорогу более приятной и незаметной.

Если Вы подыскиваете себе новенькое авто текущего года выпуска – обязательно обратите внимание на роскошную Mitsubishi Outlander 2019!