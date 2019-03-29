Volkswagen golf 7 – авто на все случаи жизни

Многие люди считают поистине народным автомобилем FordFocus, так как именно он стал лидером по продажам в России во времена, когда люди начали выбираться из бедности 90-х и покупать себе новенькие авто. Но далеко не только эта модель стала такой популярной — volkswagen golf 7 также занял свое достойное место в интересах потребителей и даже сегодня остается престижным и желанным многими авто.

Седьмое поколение golf было выпущено с европейских конвейеров в 2012 году. Транспортное средство сразу привлекло внимание покупателей во всем мире: его привлекательный внешний вид и современная начинка никого не оставили равнодушным. Выпускается модель в нескольких популярных кузовах, имеет двигатель объемом от 1,2 до 2 литров, в зависимости от комплектации, и отличается многими достоинствами.

Чем примечателен Golf 7

Концерн Volkswagen всегда знал, чем порадовать своих ценителей. Выпускаемые под данным брендом автомобили всегда по достоинству оценивались как простыми людьми, так и экспертами в сфере транспорта. Красивый и узнаваемый внешний вид, достойный уровень мощности, передовая начинка салона, немецкое качество сборки – все это стало достоянием и golf 7.

Основными достоинствами модели, за которые ее так полюбила публика, смело можно назвать:

Узнаваемый дизайн, который наследуется из поколения в поколение с некоторыми доработками. Машину часто показывали в популярных фильмах, видео играх, поэтому это также стало фактором ее популяризации;

Много вариантов комплектации. Каждый покупатель может подойти к покупке машины с достаточной гибкостью и выбрать либо хетчбэк на 5 или 4 места, либо же универсал на 5 мест. Также от кузова зависит и начинка, особенности используемого двигателя (к примеру, TSI с 5МКПП или жеTDI с 6DSG), а также другие важные отличия и нюансы;

Достойные технические характеристики. Авто получилось не только красивым, но и мощным, скоростным, с замечательными аэродинамическими параметрами. Используемые движки стали почти на 20% экономнее, чем в предыдущих поколениях, что при длительной эксплуатации однозначно положительно скажется на финансах хозяина ТС.

Что касается цены на golf 7, то она находится в диапазоне 1,5 – 1,7 миллионов рублей. По современным меркам это достаточно демократичная цена, которая доступна многим людям.

Если Вы как раз выбираете себе средство передвижения, то обязательно обратите внимание на рассмотренную модель – она этого однозначно стоит!