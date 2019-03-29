Новый кроссовер Renault Arkana замечен на дорогах Москвы

Накануне компания Renault провела презентацию нового кроссовера для рынка Южной Кореи , но первым рынком, где появится Arkana станет российский.

В нашей стране концепт кросс-купе был представлен в рамках автосалона в Москве и ранее автомобиль в камуфляже замечали на тестах.

Теперь серийный кроссовер Renault Arkana замечен и на дорогах Москвы, но тестовая модель все также покрыта камуфляжем.

Как ранее заявляли представители компании, в продажу новинка должна поступить в первом полугодии 2019 года.

Внешность серийной Arkana мало чем будет отличаться от концепта. В основе будет располагаться платформа В0, а одним из двигателей в моторной гамме, как ожидается будет новый турбодвигатель объёмом 1,3 литра.

Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. Серийная сборка модели будет организована на предприятии компании в Москве.