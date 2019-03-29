Накануне компания Renault провела презентацию нового кроссовера для рынка Южной Кореи, но первым рынком, где появится Arkana станет российский.
Новый кроссовер Renault Arkana замечен на дорогах Москвы
29.03.2019 12:41
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В нашей стране концепт кросс-купе был представлен в рамках автосалона в Москве и ранее автомобиль в камуфляже замечали на тестах.
Теперь серийный кроссовер Renault Arkana замечен и на дорогах Москвы, но тестовая модель все также покрыта камуфляжем.
Как ранее заявляли представители компании, в продажу новинка должна поступить в первом полугодии 2019 года.
Внешность серийной Arkana мало чем будет отличаться от концепта. В основе будет располагаться платформа В0, а одним из двигателей в моторной гамме, как ожидается будет новый турбодвигатель объёмом 1,3 литра.
Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. Серийная сборка модели будет организована на предприятии компании в Москве.
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