Сейчас в дилерской сети компании числится 42 автосалона, а к концу этого года в России будет насчитываться уже 80 автосалонов.

То есть, к концу 2019 году Haval намерена удвоить свою дилерскую сеть в России. К тому же автопроизводитель планирует увеличить и объёмы продаж своих автомобилей, в том числе и за счет новинок.

Если сейчас в модельном ряду числится три модели, среди которых H2, H6 и H9, то уже скоро он пополнится кроссовером F7 и его купеобразной версией Haval F7x.

Эти новинки будут собирать на новом заводе бренда в Тульской области. Среди успехов марки стоит отметить и то, что она в феврале впервые стала лидером по продажам среди китайских компаний, представленных в России.

Объёмы продаж за прошлый месяц составили 537 ед., что в 3,5 раза больше.