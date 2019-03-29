В Москве и Питере продали 45% от всех премиальных автомобилей в РФ

Такие данные приводит агентство «Автостат», отмечая, что если при рассмотрении объёмов продаж в городах-миллионниках, то столицы занимают и вовсе 75%.

Так, в Москве и Питере продали 45% от всех продаж премиальных автомобилей в РФ за прошлый год.

В Москве в отчетный период было реализовано 51,7 тыс. премиальных автомобилей, а в Северной столице этот показатель составил 16,5 тыс. штук.

При этом в общей сложности на российском рынке было продано около 150 тысяч премиум-автомобилей, а из этого объёма около 90 тысяч авто реализовали только в городах с населением более 1 млн человек.