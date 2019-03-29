Британский автомобильный рынок в феврале вышел «в плюс»

Как сообщает британское SMMT, автомобильный рынок в феврале вышел «в плюс», когда объёмы продаж составили 81 969 реализованных авто, что на 1,4% больше.

За первые два месяца года показатель составил 242 982 авто, что хуже на 0,6%. Лидером рынка по итогам прошлого месяца оказался автопроизводитель Ford.

Его объёмы продаж оказались на уровне 10 390 проданных штук, что на 12,7% больше. Второе место среди компаний оказалось за Volkswagen с результатом 7 960 авто, что больше на 9,7%.

Третьей самой популярной маркой является BMW – 6 870 ед., +8.4%. Mercedes-Benz (6088 ед., +7,4%) и Audi (5112 ед., +6,2%) оказались в первой пятерке самых популярных, пишет «Автостат».