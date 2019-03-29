К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто», которые постоянно ведут мониторинг цен на российском авторынке.
В России на 150 тысяч рублей подешевел пикап Isuzu D-Max
29.03.2019 11:22
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В ходе очередного мониторинга эксперты обратили внимание, что полноприводный пикап Isuzu D-Max в марте подешевле по всех комплектациях, причем снижение цены составило 150 тысяч рублей.
Теперь в базовом исполнении автомобиль обойдется покупателям в 1 885 000 рублей, а самая дорогая комплектация – 2 349 000 рублей.
Без изменений осталась стоимость Isuzu D-Max в специальной версии Black Edition, которая предлагается для покупки по цене от 2 185 000 до 2 585 000 рублей.
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