В России на 150 тысяч рублей подешевел пикап Isuzu D-Max

К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто», которые постоянно ведут мониторинг цен на российском авторынке.

В ходе очередного мониторинга эксперты обратили внимание, что полноприводный пикап Isuzu D-Max в марте подешевле по всех комплектациях, причем снижение цены составило 150 тысяч рублей.

Теперь в базовом исполнении автомобиль обойдется покупателям в 1 885 000 рублей, а самая дорогая комплектация – 2 349 000 рублей.

Без изменений осталась стоимость Isuzu D-Max в специальной версии Black Edition, которая предлагается для покупки по цене от 2 185 000 до 2 585 000 рублей.