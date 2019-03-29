Renault начала продажи в РФ спецверсии кроссовера Duster Adventure

Новинка будет отличаться дополнительным оборудованием и особым оформлением салона и экстерьера.

Renault начала продажи в РФ спецверсии кроссовера Duster с приставкой к названию Adventure, которая оценена в 1 032 000 рублей.

Отличаться такая модификация модели будет пластиковыми расширителями колесных арок, 16-дюймовыми колесными дисками черного цвета, боковыми молдингами с надписью Duster и шильдиками с указанием принадлежности к спецверсии.

В салоне такого кроссовера будет комбинированная отделка с контрастной прострочкой, аудиосистема Radio Connect, а за дополнительную плату предложат комплекс с навигатором и поддержкой смартфонов. Спецверсия будет доступна только с полным приводом.