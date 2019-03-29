Презентация обновленной версии кроссовера с остоялась еще в середине прошлого года, а в феврале российский офис марки официально озвучил стоимость.

28 марта 2019 года дилеры Honda в РФ начали продажи обновленного кроссовера Pilot, представленного на рынке в трех комплектациях.

Минимальная стоимость автомобиля составляет 3 214 900 рублей, тогда как топовый вариант получил ценник 3 814 900 рублей.

Моторная гамма обновленного Pilot все также представлена шестицилиндровым трехлитровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил. В паре с двигателем работает шестискоростная автоматическая коробка передач, которая работает только с полноприводной системой.

В базовой комплектации для кроссовера доступен салон с использованием кожи в отделке, система запуска двигателя с кнопки, обогрев зеркал, электростеклоподъёмники, регулировка сидений водителя и переднего пассажира в 8 направлениях, а также их подогрев.

Помимо этого есть в списке оснащенности еще и круиз-контроль, камера заднего вида, датчики света и многое другое.