Названы города-лидеры России по продажам автомобилей Hyundai

Агентство «АвтостатИнфо» опубликовало результаты нового исследования, в рамках которого были установлены города России, где больше всего продали автомобилей марки в феврале.

В общей сложности на российском рынке в прошлом месяце было продано 10 645 новых легковых автомобилей Hyundai, а этот результат оказался на 4,1% хуже.

Из общего показателя 1 541 автомобиль был реализован в Москве, которая и стала лидером в рейтинге.

В Санкт-Петербурге за отчетный период было продано 854 машины Hyundai и он стал вторым по объёму продаж моделей марки.

В тройке лидеров оказалась Казань – 163 ед. В Краснодаре было продано 148 автомобилей, в Ростове-на-Дону — 140 автомобилей, в Екатеринбурге и Туле по 137 авто этого бренда.

Самыми востребованными моделями бренда Hyundai являются Creta, Solaris и Tucson.