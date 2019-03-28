В России выросли продажи подержанных Luxury-автомобилей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце на вторичном рынке было продано 123 машины класса Luxury, а это на 2,5% больше чем годом ранее.

Лучше всего продаются модели марок Bentley и Mercedes-Maybach, на которые приходится 70% от общих продаж. Согласно отчету, в РФ в феврале было продано по 43 ед. Bentley и Mercedes-Maybach.

Третье место у Maserati с результатом 15 ед. Хорошо продаются машины и марки Rolls-Royce — 9 ед. Немного хуже спорткары Lamborghini и Ferrari — 8 и 4 ед. соответственно.

В аналитическом агентстве отметили, что подержанные автомобили сегмента Luxury продаются лучше, чем такие же новые.