Названы самые продаваемые бизнес-седаны в России в феврале

Аналитики провели новое исследование и выяснили, какие модели бизнес-седанов пользовались спросом в России больше всего.

За основу взяли данные по продажам автомобилей Е-сегмента за февраль, когда в общей сложности было реализовано 3 543 таких авто. Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 7,4% выше.

Ожидаемо лидеров в сегменте стала Toyota Camry. Этот бизнес-седан разошёлся тиражом в количестве 2 197 единиц, что на 27,7% больше.

На втором месте расположился BMW 5-Серии с показателем 510 реализованных единиц, что на 34,6% больше.

Третьим по объёму продаж в сегменте стал Mercedes-Benz E-Класс – 280 ед., -34%. KIA Stinger (134 ед, +38%) и Skoda Superb (90 ед., -43,7%) оказались в первой пятерке, сообщает «АвтостатИнфо».

В первой десятке самых популярных бизнес-седанов расположились следующие модели: Lexus ES (88 ед., +15,8%), Genesis G70 (52 ед.) и Genesis G80 (33 ед.), а также Volvo V90 (32 ед., -27,3%) и BMW 4-Серии (29 ед, +11,5%).