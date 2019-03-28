Стало известно, сколько числится автомобилей марки Ford в России

Недавно сообщалось, что компания Ford покидает российский рынок и в продаже останутся только коммерческие модели. После этого сообщения аналитики решили посчитать, сколько в России числится машин американской марки.

Как сообщает «АВТОСТАТ» на начало 2019 года в автопарке РФ насчитывалось 1 млн 389,3 тыс. машин Ford. Это 3,2% от общего количества всех зарегистрированных автомобилей.

Свыше 70% машин Ford числится в Приволжском, Северо-Западном и Центральном округах, где зарегистрировано около 1 млн автомобилей.

Больше всего «Фордов» в Москве и Московской области — 22,3% от общего автопарка марки.

В Северной столице и Ленинградской области числится 9,8%, а в Краснодарском крае 4,1% автомобилей.

В общей сложности в стране представлено около 60 моделей Ford, но 80% автопарка марки состоит из Focus, Mondeo, Fusion, Kuga, Fiesta.

Причем самая большая доля у «Фокуса» – 53,1%, тогда как у других моделей показатели значительно меньше. Так, у Mondeo доля 10%, Fusion – 8,5%, Kuga — 5,7% и Fiesta – 4,2%.