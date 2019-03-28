Porsche рассказал о гибридной модификации кроссовера Cayenne Turbo S

Силовую установку, как выяснилось, позаимствуют у Panamera Turbo S E-Hybrid. Глава Porsche Оливер Блюм на конференции рассказал, что гибридной силовой установкой оснастят Porsche Cayenne Turbo S и Porsche Cayenne Coupe.

Пока не сообщается про дебют этих внедорожников, но скорее всего их представят в 2019 году на одном из автосалонов. Это может быть, как Франкфуртский, так и мотор-шоу проводимое в Лос-Анджелесе.

За счет гибридной установки Cayenne могут стать самыми мощными внедорожниками среди остальных марок Volkswagen Group.

Предположительно мощность Cayenne Turbo S E-Hybrid составит 677 л.с. при 849 Нм крутящего момента. Для сравнения отдача Lamborghini Urus составляет 650 л.с.

Недавно сообщалось, что Porsche будет следовать плану по электрификации моделей при этом спорткар Porsche 911 будет и в 2030 году предлагаться с классическим ДВС.