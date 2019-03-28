Компания Ford готовит к презентации новое поколение своего кроссовера Ford Kuga. Сегодня тизерный видеоролик, посвященный модели, распространил румынский офис марки.



Так, новый кроссовер Ford Kuga показали на тизерном видео, а вместе с этим была названа и дата презентация автомобиля.

Согласно официальным данным, дебют автомобиля новой генерации состоится 2 апреля. Модель будет построена на одной платформе вместе с Focus четвертого поколения.

Дизайн Ford Kuga также будет выполнен в стилистике Focus и получит новую решетку радиатора, оптику, а также бамперы. О линейке двигателей кроссовера информации пока нет.