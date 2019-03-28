Многим автовладельцам знаком скрип во время торможения. Услышав подобные звуки, многие начинают истерить, что такое с автомобилем. Можно конечно обратиться на СТО в Макеевке или Донецке, провести диагностику. Но давайте разберем сначала от куда возникает этот скрип.

Причины скрипа

Грязь, влага, атмосферные влияния

Попадание чего-то постороннего между тормозной колодкой и диском: вода, грязь и т.п иногда вызывает скрип. При поездке в дождь или после автомойки в случае появления подобных звуков, тормоза необходимо «просушить» — во время движения нажать несколько раз на педаль тормоза, не прибегая к полной остановке автомобиля.

Если же посторонние звуки возникли после поездки по гравию, слякоти и т.п., то необходимо очистить тормозные колодки от посторонних предметов. Лучше всего это сделать на автомойке, предупредив оператора. Или же, дождаться, когда скрип самостоятельно исчезнет. В некоторых случаях причиной скрипа может быть отрицательная температура воздуха. Здесь поможет только разогрев тормозной системы после нескольких торможений.

Притирка

Если же Вы совсем недавно сменили тормоза, то скрип — это норма. Он будет проявляться до тех пор, пока колодка не примет форму диска и окончательно не сойдет первоначальный слой. Для этого, обычно, требуется несколько дней. Если же скрип не исчезает даже по прошествии пары недель, то, скорее всего, дело в материале, из которого изготовлено изделие.

Неравномерный износ

Косвенным признаком может стать бортик по краю диска или же сам диск, на ощупь волнообразный. В этом случае необходимо сначала проверить тормозные диски на специальном стенде, чтобы убедиться, что они действительно изношены.

Потом, если позволяет остаточный ресурс диска, их можно проточить, но, следует учитывать, что подобная операция не всегда приводит к положительному результату и не всегда возможна на конкретном автомобиле. Лучше всего в этой ситуации — это заменить тормозной диск.

Несовместимость материалов

В случае, когда и колодка еще не изношена, и тормозной диск исправен, а скрип все равно проявляется даже в обычных условиях, то причиной, скорее всего, является несовместимость материалов тормозной колодки и диска. Это получается, когда материал одного более жесткий, чем материал другого.

Поэтому, следует приобретать тормоза только в проверенных магазинах, чтобы не нарваться на подделку, а также только те, которые рекомендованы именно для Вашего автомобиля. Решение в данном случае — замена тормозных колодок на совместимые.

Износ

Тормозная колодка начинает тереть тормозной диск при сильном износе, издавая неприятные звуки, тем самым предупреждая водителя о необходимости замены.

Износ других запчастей или подвески автомобиля

Причиной скрипа также может быть и износившийся ступичный подшипник, либо ржавая или некорректно работающая направляющая тормозного суппорта. Износ этих деталей приводит к тому, что во время торможения, колодка и диск неплотно прилегают друг к другу, вследствие чего возникает мельчайшие колебания, которые и переходят в скрип.

В этом случае необходимо срочно обратиться в автосервис для ремонта или замены изношенных деталей. Т.к. в дальнейшем, пренебрежение визитом может вылиться сначала в сильную вибрацию при торможении, а потом и неэффективным торможением, либо блокировкой колеса без участия водителя.

Как же поступить, если у Вашего автомобиля появились подобные неприятные звуки?

Проверить, нет ли износа; Проверить, что нет ничего постороннего между колодкой и диском; Произвести несколько экстренных торможений подряд (убедитесь, что это безопасно для Вас и других участников движения!); Заменить тормоза на рекомендованные производителем.

Если ничего выше не решает проблему и все же скрип продолжается, то необходимо обращаться в автосервис, так как тут уже дело не в тормозной системе.