Исследовательская компания JATO Dynamics опубликовала данные по продажам новых автомобилей на европейском рынке по итогам февраля.

Оказалось, что в прошлом месяце Volkswagen T-Roc впервые стал самым продаваемым SUV Европы, обогнав по продажам своих конкурентов в лице Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.

Более того, новинка показала самый большой рост продаж. В феврале на рынке Европы было продано 17 791 экземпляр Volkswagen T-Roc, а в списке самых продаваемых автомобилей в целом он оказался на седьмой строчке. Самым востребованным автомобилем в ЕС оказался Volkswagen Golf.

Его объёмы продаж составили 31 769 ед., что на 14% меньше. Вторым стал Renault Clio – 26 062 ед., что на 5% больше.

В тройке лидеров Европы вошел Volkswagen Polo с показателем 22 610 проданных экземпляров, что на 17% больше. В первой пятерке оказались: Citroen C3 (9788 ед., +6%) и Peugeot 208 (19462 шт.,-2%).

В первой десятке самых популярных автомобилей в Европе оказались: Ford Focus (18638 ед., +23%), Volkswagen T-Roc (17791 ед., +140%), Ford Fiesta (17170 ед., -13%), Opel/Vauxhall Corsa (17109 ед., +13%) и Volkswagen Tiguan (16880 ед., +3%).