Компания Honda представила десятое поколение седана Accord

CarAndBike рассекретила десятое поколение седана Honda Accord. Эта модель предназначена для азиатского рынка и она во многом похожа на версию, которая с 2017 года продается на американском рынке.

Длина нового седана Accord 4920 мм, а это на 13 мм меньше, чем у текущей версии модели, доступной на рынке стран ассоциации АСЕАН (Юго-Восточная Азия).

Но несмотря на уменьшение общей длины, колесная база новой генерации выше на 54 мм. В Азии седан предложат с бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с и 243 Нм крутящего момента. Также будет доступна гибридная версия мощностью 213 л.с.

О ценах на японскую модель пока ничего не сообщают, но уже известно, что в ней с базовой комплектации установят светодиодные фонари, ДХО и спойлер.

Более дорогие версии получат кожаный салон, электрический люк, датчики парковки спереди и сзади, а также камеру.

Помимо этого, можно будет заказать комплекс безопасности Honda Sensing и парковочного помощника Honda Smart Parking Assist.