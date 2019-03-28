Lucid Motors представит в 2019 году новый электрический внедорожник

Премиальный седан Lucid Air был показан свыше двух лет назад и пока он даже не добрался до конвейерной линии.

При этом в компании уже готовят электрический кроссовер, презентация которого должна состоятся летом.

Изданию The Verge уже удалось узнать некоторые подробности про вторую модель Lucid.

Так, стало известно, что новый кроссовер будет построен на той же платформе что и седан, а силовая установка скорее всего тоже перекочует от седана при этом кроссовер будет не единственной моделью среди представителей SUV.

Еще в 2016 году в производственных планах Lucid было упоминание о кроссовере, седане и полноразмерном внедорожнике, причем последний скорее всего будет семиместным.

Напомним, Lucid Motors намерена начать производство своего электрического седана в следующем году.

Стоимость машины будет свыше 100 тыс. долларов, но за такую сумму обещают самые современные технологии и премиальные отделочные материалы.